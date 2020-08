De begeestering van Losada zet zich over op hele kern van Beerschot: voetbaldier met hoge eisen

Ere wie ere toekomt: de spelers van Beerschot hebben er in de eerste drie matchen van het seizoen 'hun kop voorgelegd'. Maar daar heeft de begeestering van hun coach ook meer dan een beetje mee te maken. Hernan Losada duldt geen verslapping.

Een joviale man, vlot in de omgang, maar vergis u niet: Losada wil werkethiek zien. Op training en op match. Vraag maar aan Alexander Maes na zijn slappe invalbeurt tegen Oostende. Twaalf minuten en daar is het bij gebleven tot nu toe dit seizoen. De laatste twee matchen verscheen de middenvelder zelfs niet meer op het wedstrijdblad. Losada wil een vechtersmentaliteit zien van heel zijn kern.

Tissoudali

Het voetbal waarmee hij 9 op 9 haalde lijkt atypisch voor een man die heel zijn carrière offensief gespeeld heeft, maar het typeert wel de trainer die hij is. Modern voetbal gaat uit van een strakke organisatie. Er zit schoonheid in de tegenstander afstoppen. Als je van daaruit dan nog eens razendsnel kan uitbreken met een voetkunstenaar als Holzhauser zal hij ook naar die kwaliteiten spelen.

Wist u trouwens dat Tarik Tissoudali een ontdekking is van Losada vanuit de tijd dat hij nog scoutingsopdrachten deed? Losada was direct overtuigd van de meerwaarde die de Nederlandse Marokkaan kon betekenen. "Die jongen kan in de rug van de verdediging duiken als de beste", herinneren we dat hij toen tegen ons zei.

Vertrouwen

Losada geeft zijn vertrouwen aan de jongens die meegaan in zijn verhaal. Negentig minuten afzien op match, alles geven op training en dan kan je je ook iets meer permitteren. Geen wurgregime dus. Zijn enthousiasme zet zich over op de kern. In zijn interviews na de match wordt alle hulde aan de spelers overgelaten. Het woord 'ik' is vermoedelijk nog maar één of twee keer gevallen.

Dat is ook hoe Beerschot nu helemaal alleen aan de leiding geraakt is: het collectief. Er zijn geen valse noten te bespeuren. Tegen Club kreeg elke speler een 8 of 9 voor inzet. Dan heb je je groep gewoon mee in het verhaal dat je wil schrijven...

Bij analisten heeft hij al langer punten gescoord. Als je met Losada over puur voetbal wil spreken, ben je altijd welkom. Het schuiven met pionnen, het analyseren van een tegenstander, het kennen van de eigen gebreken... Hij heeft er een klare kijk op. Nu enkel zien wat er gebeurt als het eens minder zal gaan. Want een onnodig verlies verteert hij ook niet zo goed.