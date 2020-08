De solo slim van Ivan De Witte: dit zijn de redenen achter de keuze van de Gentse voorzitter voor Bölöni

Laszlo Bölöni moet KAA Gent naar een titel leiden. Of beter gezegd: de Roemeense coach moet Ivan De Witte een kampioenschap schenken. De keuze voor de coach was er namelijk eentje van de voorzitter. En hij heeft er zijn redenen voor.

Ivan De Witte wil nog twee of drie seizoenen aan het roer staan van KAA Gent. En voor zijn pensioen wil de voorzitter nog een prijs winnen met de Buffalo’s. En met een prijs wordt in de Ghelamco Arena een titel bedoeld.

Binnen de Gentse geledingen staat niet iedereen achter de keuze van De Witte. Meer zelfs: een pak bestuursleden vinden dat Jess Thorup de kans moest hebben gekregen om het boeltje recht te trekken.

Maar de keuze voor een nieuwe coach - en voor Bölöni - was een solo slim van de president. Bölöni is sinds het vertrek van Hein Vanhaezebrouck de eerste coach waarmee De Witte een klik heeft. Meer zelfs: hij probeerde de Roemeen destijds zelfs naar de Arteveldestad te halen.

De Witte maakte de balans op en merkte op dat hij onder Yves Vanderhaeghe en Jess Thorup geen prijzen had gepakt. De Witte merkte al snel dat hij zelf niets kon leren van de coaches. En even belangrijk: het werd saai.

Lange avonden

Het is geen geheim dat De Witte en Michel Louwagie iedere maandag met hun coach een hapje gaan eten in d’Oude Schuur in Latem. Met Bölöni zal de voorzitter opnieuw discussiëren, bijleren én lachen. Tot in de late uurtjes. En een prijs pakken? Wie weet…