Champions League-winst met Bayern, maar Coutinho wil opnieuw naar Camp Nou

8 miljoen euro, dat heeft Bayern München aan Barcelona betaald om Philippe Coutinho over te nemen voor een jaartje. En ze hebben het zich in Duitsland alleszins niet beklaagd.

Coutinho was tijdens de Final 8 van de Champions League bankzitter bij Bayern, maar ook dan drukte hij meer dan zijn stempel. Tegen Barcelona viel hij in, scoorde hij tweemaal en gaf hij een assist.

Dit seizoen heeft de Braziliaan het equivalent van 24 wedstrijden gespeeld voor Bayern. Hierin scoorde hij 11x en gaf hij 9 assists. In absolute cijfers heeft Coutinho 38 wedstrijden betwist, maar daar zitten ook invalbeurten van 2 minuten bijgerekend.

"Enorm veel zin om terug te keren naar Barcelona"

Maar toch zal hij terugkeren naar Barcelona dit seizoen, Bayern wil de aankoopclausule van 120 miljoen euro niet lichten. Geen probleem voor Cuutinho, die voor zichzelf nog een rol ziet binnen Barcelona. "Barça is altijd mijn droomclub geweest. Ik heb enorm veel zin om terug te gaan. Ik wil schitteren voor Barcelona in Camp Nou", klinkt het bij de Braziliaanse pers.

Of Coutinho nog in de plannen van nieuwe trainer Ronald Koeman past, is nog niet bekend. De Nederlander is schoon schip aan het houden in de selectie en liet al enkele grote namen weten dat ze mogen beschikken.