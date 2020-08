Sensatie van eerste speeldag uit 1B, Georges Mikautadze: "Hij moet en zal slagen in Ligue 1"

Bij Seraing was er afgelopen weekend een leuke binnenkomer. Georges Mikautadze scoorde vier keer bij zijn debuut.

Mikautadze wordt dit seizoen gehuurd van Metz op zoek naar meer speelminuten. "Ik had in Frankrijk kunnen blijven, maar veel speelminuten ging in niet krijgen in de Ligue 1. Het is voor mij nu wel belangrijk om te spelen en ik was meteen overtuigd van het project dat Seraing me voorschotelde."

Mikautadze was in zijn eerste wedstrijd meteen goed voor vier doelpunten. "Een doelpunt maken op zich is al geweldig, laat staan vier doelpunten. Dat moet al van bij de U17 geleden zijn. Maar ik ben altijd een spits geweest, dus ik weet dat ik dat in mij heb."

Bij Metz geloven ze nog steeds in de 19-jarige aanvaller en zijn ze dus blij dat hij meteen een goede start doormaakt. "Georges is een hele doelgerichte en snelle spits. Seraing komt op het ideale moment voor hem en hij is er klaar voor om zich daar te bewijzen. Het doel is om uiteindelijk terug te keren naar Metz, hij moet en zal slagen in de Ligue 1."

Mikautadze is dan wel opgegroeid in Frankrijk, hij heeft ook Geörgische roots. Wordt hij binnenkort ook international? "Ik ben één keer geselecteerd geweest voor de nationale jeugdploegen, maar dat was dan voor Frankrijk. Ik zit een beetje in een tweestrijd om beide landen. Ik spreek wel Geörgisch en mijn beide ouders zijn Georgiër."