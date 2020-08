Dan toch wel Vermaelen, geen Batshuayi en Benteke: "De timing is onmogelijk voor hen"

Wie de selectie goed bekeken heeft, zag dat de naam van Thomas Vermaelen ontbrak. Maar bondscoach Roberto Martinez zegt dat de verdediger van Vissel Kobe wel is opgeroepen. Michy Batshuayi en Christian Benteke ontbreken dan weer wel.

De pandemie maakt het moeilijk voor de bondscoach. Vermaelen ontbreekt dan wel tussen de namen, maar komt wel naar België als het mogelijk is. "We zijn onzeker over de spelers buiten Europa", gaf Martinez toe. "Maar Vermaelen is wel opgeroepen. We moeten wachten of het papierwerk in orde geraakt. Als Japan groen licht geeft, komt hij, maar nu kunnen we hem niet in de lijst zetten."

Opmerkelijk: geen Batshuayi en Benteke. Naast Romelu Lukaku is Nany Dimata dus de enige centrumspits. Divock Origi kan daar ook nog spelen. "We werken nauw samen met de clubs. Voor Benteke en Batshuayi is de timing onmogelijk. Dit is geen voetbalbeslissing, maar een beslissing in samenspraak met de clubs."

Martinez gaf ook nog aan dat sommige spelers misschien rust zullen krijgen. "Iedereen wou graag komen. Dit zijn ambassadeurs voor het Belgische voetbal. Niemand weigert een selectie. Maar ja, we zullen zien wat het geeft als ze hier zijn. Sommigen - zoals De Bruyne - hebben er een slopende periode opzitten."