Vanheusden nog bij de beloftenploeg van Mathijssen: "Zal vlug doorschuiven als hij presteert"

Jacky Mathijssen maakte zijn eerste selectie als beloftencoach van de Belgische bond bekend. Hij kan uitpakken met een heel sterke selectie. Ook in de verdediging, waar Zinho Vanheusden nog steeds rondloopt in plaats van bij de A-ploeg.

Op sociale media was het ongeloof groot dat onder andere Elias Cobbaut wel opgeroepen werd voor de grote Duivels en Vanheusden nog steeds bij de beloftenploeg zit. "Tuurlijk ben ik blij dat ik nog op de ervaring, kwaliteit en leiderschap van Zinho kan rekenen", gaf Mathijssen mee. "Ik ben me er wel van bewust dat als hij goed presteert bij ons, hij vlug zal doorschuiven."

Mile Svilar is dan weer ook een opvallende naam, want het gerucht ging dat hij voor Servië zou kiezen. "De informatie die ik heb, zegt dat hij zal komen. Meer kan ik daar niet over zeggen."