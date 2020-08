Debat van de week: wie is te veel en wie ontbreekt in de selectie van Martinez? (En uw mening over Vincent Kompany als coach is duidelijk!)

De competitie in de Jupiler Pro League is opnieuw begonnen en dus krijgt u van ons elke woensdag een centraal debat waarover u uw mening mag geven. Deze week kunnen we natuurlijk niet naast de selectie van Roberto Martinez, al komen we ook nog eens terug op ons debat van vorige week. Geef uw mening!

Vorige week stelden we u de vraag rond Vincent Kompany en wat u van zijn coachingscarrière verwacht bij RSC Anderlecht. Dat leverde vrij diverse antwoorden op. Sommigen zien het zitten, maar een lichte meerderheid denkt dat het toch niets gaat worden. 40% ziet het wel wat worden met de carrière van Kompany bij Anderlecht, al denkt de helft daarvan dat het toch jaren gaat duren. 49% denkt dan weer dat de kwaliteiten van King Kompany als coach te weinig zijn. De toekomst zal het uitwijzen ... Selectie Martinez Deze week kunnen we niet anders dan het hebben over de selectie van Roberto Martinez, die dinsdag werd bekendgemaakt. Daar zaten toch wel een aantal nieuwe en verrassende namen bij, terwijl anderen dan weer ontbraken in de selectie of bij de beloften werden opgenomen. Welke van de namen had er voor u zeker niet moeten bij zijn van de namen die uit de hoed van Martinez werden getoverd en op welke namen had u eventueel wél gehoopt? We geven u een beetje vrij spel in onze dubbele vraag. Wij horen graag uw mening, laat ze dus zeker horen!

Wie had u zeker niet opgeroepen? U bent niet ingelogd! Klik hier om u aan te melden... Cobbaut Dimata Doku Mechele Origi Vanaken Verschaeren Nog iemand anders (laat in reacties weten) *** Wie had er zeker wél bij gemoeten voor jou? *** Bornauw Dessoleil Engels Foket Raskin Trésor Ndayishimiye Vanheusden Vranckx Nog iemand anders (laat in reacties weten) Stem Je kan nog stemmen tot 29/08/2020 11:00.