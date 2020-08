OFFICIEEL: Anderlecht kondigt opnieuw een transfer aan: "Iedereen zit op dezelfde lijn wat zijn potentieel betreft"

Het gaat snel voor RSC Anderlecht, want er is opnieuw een transfer aangekondigd door paars-wit op woensdagnamiddag.

De 18-jarige Bart Verbruggen heeft een contract getekend bij RSC Anderlecht. De goalie legde dinsdag al medische testen af in Brussel, nu is de deal helemaal rond.

300.000 euro

Verbruggen komt over van NAC Breda en vindt bij paars-wit zijn gewezen keeperstrainer Jelle ten Rouwelaar terug. Anderlecht betaalt 300.000 euro en bonussen voor de youngster.

"Met Verbruggen hebben we gekozen voor een zeer beloftevolle jonge doelman. Natuurlijk kent Jelle Bart goed, maar al onze keeperscouts zitten op dezelfde lijn wat zijn potentieel betreft", is sportief directeur Peter Verbeke duidelijk in een persbericht van paars-wit.