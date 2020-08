Opkuis bij AA Gent gaat verder: twee spelers hebben hun transfer beet!

Bij KAA Gent kwam er met Laszlo Bölöni vorige week een nieuwe coach. Nu wordt ook de spelerskern verder opgekuist.

Mikael Lustig is in ieder geval geen speler van AA Gent meer. Dat hebben de Buffalo's bekend gemaakt via hun sociale media.

De 33-jarige Zweed speelde over alle competities heen het voorbije jaar 30 wedstrijden voor AA Gent, maar kwam aan het einde van vorig seizoen en bij het begin van het nieuwe totaal niet meer in de plannen voor.

De ervaren ex-speler van onder meer Celtic Glasgow keert transfervrij terug naar eigen land, waar hij een contract tekende bij AIK Solna.

Kaminski naar Blackburn

Ook de deal van doelman Kaminski richting Blackburn Rovers is inmiddels geofficialiseerd door de Buffalo's. Het was al een weekje duidelijk dat hij zou verkassen.