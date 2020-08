KV Mechelen heeft nieuwe versterking direct te pakken

KV Mechelen heeft de voorbije dagen zwaar onderhandeld met IFK Göteborg. Malinwa wil Victor Wernersson vroeger halen en heeft daarvoor een transferprijs veil. Een akkoord is zo goed als rond.

De 25-jarige Wernersson zou normaal gezien pas in januari naar Mechelen komen, maar coach Wouter Vrancken had aangegeven dat hij hem nu al kon gebruiken. Het bestuur wou daarin meegaan en onderhandelde met de Zweden over een - beperkte - transfersom.

De transfer van de linksachter zou normaal gezien nog deze week in orde moeten zijn en volgende week zou hij dan aansluiten.