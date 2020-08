Kompany reageert op selectie Martinez: "Mannen, ik had daar niks mee te maken hé!"

Na de bekendmaking van de selectie van de Rode Duivels kwamen er veel reacties dat Vincent Kompany een cadeautje gekregen had van Roberto Martinez. Er waren immers vijf Anderlecht-spelers geselecteerd. Daar wou hij toch even op reageren.

"Mannen, ik heb niks met die selectie te maken hé! Ik heb het na jullie gehoord. Ik heb van Jan (Gatz, de persverantwoordelijke) gehoord dat er gezegd werd dat ik dat wel gevraagd zou hebben. Absoluut niet!"

Hij hoopt zelfs dat Nany Dimata nu niet gaat zweven. Want volgens Kompany heeft hij nog een lange weg af te leggen vooraleer hij opzijn beste niveau zit. "Dimata zijn voorgeschiedenis speelt uiteraard mee."

"Hij heeft nog een lang traject af te leggen en ik heb hem dat ook gezegd. Het is de bedoeling om hem zo lang mogelijk in of zo dichtbij de ploeg te houden. Ik moet hem daar ook in beschermen, dat is mijn rol. Hij zal niet altijd spelen, maar zo willen we hem op zijn beste niveau krijgen."