Fans van Standard zijn binnenkort opnieuw welkom op Sclessin

Na een verbod van enkele maanden zouden de fans van Standard binnenkort opnieuw welkom zijn op Sclessin. Zo ligt er een plan op tafel waarbij 10.000 fans aanwezig zouden kunnen zijn.

Toen de Pro League enkele weken geleden werd hervat, was het duidelijk dat de ploegen het nog even zonder de supporters zouden moeten doen. Daar zou echter snel verandering in kunnen komen.

Volgens informatie van Sudpresse hebben Willy Demeyer en Bruno Venanzi, de president van Standard, op vrijdag een akkoord bereikt over de terugkeer van de fans naar het stadion. De burgemeester van Luik is ook bereid om een vrijstelling te verlenen waardoor 10.000 personen in de tribunes aanwezig kunnen zijn.