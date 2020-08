Hernan Losada blikt vooruit naar de thuiswedstrijd tegen Standard: "Suzuki is speelgerechtigd"

Na drie overwinningen op rij staat Beerschot dit weekend voor een thuiswedstrijd tegen Standard. Uiteraard hebben ze bij de thuisploeg vertrouwen en ze kunnen vanaf dit weekend ook rekenen op de Japanner Suzuki.

Volgens Hernan Losada wordt het een interessante wedstrijd tegen Standard. "Het is een leuke ploeg met veel individuele kwaliteiten. Beide ploegen zullen ook vol voor de overwinning gaan", aldus de trainer van Beerschot.

Losada gaf mee dat de Japanner Suzuki speelgerechtigd is, maar Sanyang is er nog niet bij. "De integratie van de nieuwkomers loopt perfect. Suzuki is speelgerechtigd. Sanyang is al langer bij ons, maar hij is er dit weekend nog niet bij."

Beerschot kan als promovendus een record breken als ze 12 op 12 zouden halen in 1A, maar daar zijn ze bij de club niet echt mee bezig. "We willen gewoon alles winnen, maar we denken niet aan records breken."