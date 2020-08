STVV kan 1.600 fans verwelkomen tegen Antwerp

Sint-Truiden mag vanaf 13 september weer fans toelaten in het stadion. En dat zullen er 1.600 zijn.

Op elke tribune mag STVV 400 fans toelaten van het het lokaal gemeentebestuur. Dat betekent in totaal dus 1.600 voor de Limburgse club.

Wie dat zullen zijn hangt af van wanneer er een abonnement gekocht is. 1.600 abonnees die hun abonnement kochten voor 27 augustus zullen toegelaten worden, de rest zal moeten wachten tot er weer versoepelingen aankomen. Zij kunnen hopen op de thuiswedstrijd tegen KV Kortrijk op zaterdag 3 oktober.

De fans die wel toegelaten worden zullen zich wel moeten houden aan de strenge coronamaatregelen die vooropgesteld worden.

Zo zullen zij verplicht een mondmasker moeten dragen, 1,5 meter afstand houden, éénrichtingsverkeer in het stadion, enkel rechtsstaan voor het wc of de toog en mag er maximaal één persoon per bubbel aan de toog aanschuiven.