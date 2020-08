Ook Ruud Vormer beseft dat het beter moet: "Hij is altijd kritisch geweest, maar nu is hij nog strenger voor zichzelf"

Club Brugge miste zijn competitiestart. Naast het gemis van een scorende spits zijn het vooral de sleutelspelers van vorig seizoen die niet thuis geven. Ook aanvoerder en aanjager speelt al weken onder zijn gebruikelijke niveau.

En dat gaat gepaard met kritiek. Al is Vormer zelfkritisch genoeg om te weten dat de lat terug hoger zal moeten. Dat vertelt Ruud senior, vader van de Brugse aanvoerder, in Het Laatste Nieuws. "Ruud belt me na elke match om zijn cijfer te weten, hij is dat zo gewend na al die jaren."

"Maar ach, eigenlijk moet je Ruud niet vertellen of hij goed of slecht was. Hij weet dat zelf ook wel. Al van toen hij nog een kind was, was hij kritisch voor zichzelf. Alleen kon hij vroeger de zaken gemakkelijker nuanceren. Nu is hij veel strenger voor zichzelf en de ploeg."

"De rol van Ruud is ook veranderd. Vroeger week hij vaak uit naar rechts, waar hij een voorzet kon trappen. Nu is het aan Diatta of Dennis om die ballen voor doel te gooien, maar hun voorzetten zijn minder accuraat. En de gaten die Ruud voor anderen trekt, blijven zonder gevolgen. Club heeft een sterke, nuttige spits nodig. Zo'n Mbokani: één die de bal kan bijhouden en zelf eens scoort. Zonder zo iemand wordt het een moeilijk verhaal", aldus de vader van Ruud Vormer.