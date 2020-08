OFFICIEEL: Club Brugge verkoopt verdediger aan club uit Eredivisie

Ahmed Touba was een van de spelers die weg mocht bij Club Brugge en de landskampioen is er in geslaagd om hem te verkopen. De 22-jarige verdediger trekt naar naar de Eredivisie om bij RKC Waalwijk te spelen.

Touba staat sinds zijn zestiende onder contract bij Club Brugge maar kwam slechts 10x in actie voor de A-kern. Hij werd de afgelopen twee seizoenen uitgeleend aan OHL en het Bulgaarse PFC Beroe Stara Zagora. Bij RKC kunnen ze wel een extra verdediger gebruiken want vorig seizoen kreeg RKC gemiddeld 2 doelpunten per wedstrijd tegen. Touba zet bij RKC een handtekening onder een contract voor drie seizoenen. Ahmed Touba trekt definitief naar @RKCWAALWIJK. Veel succes Ahmed!

MEER: https://t.co/G4O1cWhm5M pic.twitter.com/dwXo3unTat — Club Brugge KV (@ClubBrugge) August 29, 2020 In het verleden heeft Touba enkele wedstrijden gespeeld voor de U19-ploeg van de Rode Duivels. Maar bij de hoofdmacht kan hij ook nog uitkomen voor de nationale ploeg van Algerije en Frankrijk.