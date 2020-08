🎥 Dembélé krijgt rode kaart onder de neus geduwd na wilde trap

Shenzhen kwam na een halfuur op voorsprong maar kwam pas in de slotminuut tot de verlossende 0-2. Niet veel later ging bij Dembélé het licht even uit. Een Shenzhen-speler speelde het gekende tijdrekspelletje bij de cornervlag, maar daar was de ex-Rode Duivel niet mee gediend.

Dembélé komt nogal wild ingelopen en deelt een trap uit. Het lijkt hem daarbij niet veel uit te maken of hij de speler of de bal raakt. De scheidsrechter duwt hem meteen een rode kaart onder de neus.

Mousa Dembélé was sent off when his Guangzhou R&F were 2 goals behind vs. Shenzhen FC in the injury time. The 2nd foreign player losing temper after Qingdao Huanghai's Romain Alessandrini yesterday. After Eran Zahavi left, another R&F's pivotal player faces a stringent penalty. pic.twitter.com/cu3Ft42GVu