Jaagt parket ook op andere makelaar? Ook transfer Dimata onderzocht

Het onderzoek naar voetbalmakelaar Patrick De Koster zou wel nog eens kunnen uitdijen. De Koster zit momenteel vast voor een onderzoek naar de transfer van Kevin De Bruyne, maar ook de transfer van Nany Dimata wordt onderzocht.

Dimata werd voor 11,5 miljoen euro door Oostende verkocht aan Wolfsburg, maar daar gaf hij zelf in S/V Magazine al over aan dat er rare dingen gebeurd zijn met de cijfertjes in dat contract. Nu werd die transfer geregeld door nog een zwaargewicht in de Belgische voetbalmakelarij: Didier Frenay.

Niet toevallig de man die ook betrokken was bij de eerste transfer van Kevin De Bruyne. De Koster werkte in die tijd immers nog voor... Frenay bij Star Factory. Het gerecht lijkt nu te willen uitpluizen wat er met al het geld dat er bij beide transfers omging, is gebeurd.