Uitblinker Oostende teleurgesteld: "Maar je ziet dat er niet veel meer nodig is"

Een mens vraagt zich af of het frêle lichaam van Robbie D'Haese gemaakt is om 90 minuten aan hoge intensiteit te verdedigen en aan te vallen. Maar kijk, de rechtsbuiten van KV Oostende was tegen Anderlecht dé uitblinker. Hij scoorde ook zijn tweede van het seizoen.

Je moet het D'Haese nageven, hij maakte het Mykhaylychenko en co bijzonder moeilijk. De flankaanvaller kwam wel zuchtend naar de pers na het laatste fluitsignaal. "Ja jongens, weeral net niet", pufte hij nog na. Die eerste driepunter, daar zitten ze bij KVO nog steeds op te wachten. "Normaal zou je content zijn na een punt tegen Anderlecht, maar gezien het wedstrijdverloop hadden we toch op meer gehoopt. Eén foutje en het wordt direct weer afgestraft, het verhaal van ons seizoen tot nu toe." Maar net als heel Oostende putte hij wel moed uit de speelwijze. "Hoe we druk gezet hebben, dat is iets om vertrouwen uit te putten. Je ziet gewoon dat er niet veel meer nodig is om wedstrijden te gaan winnen."