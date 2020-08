Vanderhaeghe ziet tactische keuze lonen en heeft lof voor bepalende spelers Selemani en Dewaele

Yves Vanderhaeghe had genoeg redenen om tevreden te zijn. Ten eerste won zijn Kortrijk bij Cercle Brugge. De gemaakte tactische keuze rendeerde. De twee spelers die het beslissende doelpunt in mekaar boksten, kregen dan ook lof van hun coach.

KVK had de vorige weken met vijf achteraan gespeeld. Vanderhaeghe koos ditmaal voor vier man in de defensie. "Als je tweemaal met vijf achteraan speelt en je kan niet in uw spel komen, moet je eens kijken of iets te veranderen. Ik denk dat we de controle over het spel hadden. De recuperatie was vrij goed en we vonden ook de oplossingen aan de buitenkant. Ik wil altijd proberen om de eigen wil op te leggen."

Doelpunt bij eerste basisplaats

Faïz Selemani werd met zijn treffer de matchwinnaar. "Hij heeft vorig seizoen administratieve miserie gehad en heeft dan een operatie ondergaan. Het was de eerste keer dat hij startte en hij is meteen bepalend. Het is een overwinning van het team, maar het is toch ook speciaal voor hem. We weten dat hij bepalend kan zijn. Het is goed voor hem dat hij weer plezier in het voetbal kan vinden."

Assistgever Dewaele kon door de tactische omzetting hoog spelen op de rechterflank en vervulde ook een belangrijke rol tegen zijn ex-ploeg. "Gilles heeft offensiever gespeeld. Het is de eerste keer dat ie daar speelde. Als je zo veel volume en zo'n groot hart hebt, als je elke keer blijft gaan... Dan mag je eens een slechte match spelen. Hij heeft zo'n motor. Ik ben tevreden dat hij een assist heeft, het zal deugd doen."

Rechtstreeks duel gewonnen

Was het ook vooral op de rechterzijde dat te ruimte lag? "We wisten dat de ruimte op beide flanken lag. Je speelt altijd een wedstrijd tegen je rechtstreekse tegenstander. Als je dan toont dat je de betere bent, dan creëer je die ruimte zelf."