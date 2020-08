Basisspeler, maar al een jaar in de schaduw bij Club Brugge: "In de voorbereiding dacht ik 'waw, dat is hier fysiek wel zwaar"

De meeste spelers van Club Brugge hebben verleden seizoen wel hun tijd in de spotlights gekregen. Behalve Eduard Sobol. De Oekraïnse linksback blijft steeds in de schaduw. In De Zondag gaf hij trouwens zijn eerste interview sinds hij in België zit.

Sobol groeide wel al snel uit tot een basisspeler en dat is voor hem het belangrijkste. "Ik mag tevreden zijn. Toen ik hier arriveerde, zag ik Club in eerste instantie als een grote uitdaging. Na twee jaar in Tsjechië kwam ik in een sterkere competitie terecht, in een voor mij onbekend land, in een andere cultuur…."

Hij paste zich wel snel aan. "Het niveau ligt hier wel een stuk hoger, merkte ik snel. Veel betere spelers en sneller, opener en aanvallender voetbal. In Tsjechië speelden de ploegen een stuk defensiever. Dat was toch wel even aanpassen. Niet zozeer aan het technisch niveau, maar vooral fysiek. In de voorbereiding dacht ik ‘waw, dat is hier fysiek wel zwaar. En je mag geen moment stilstaan…!"