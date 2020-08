Messi rebelleert openlijk en stuurt zijn kat naar verplichte coronatests

De tijd dat de ruzie tussen Lionel Messi en Barcelona nog kon opgelost worden, is duidelijk voorbij. De Argentijnse sterspeler is niet van plan om nog op te dagen en stuurde zondag zijn kat.

Zaterdagavond lekte al uit dat Messi zich niet zou melden voor de verplichte coronatests op de club en zondag pakken de Spaanse kranten daar gretig mee uit. Messi ligt op ramkoers met het bestuur, dat enkel nog wil praten over een contractverlenging.

Dat is niet meer aan de orde en Messi wil enkel nog spreken over een vertrek. Dat heeft hij ook aangegeven, maar het bestuur houdt voet bij stuk. De clausule in zijn contract is volgens hen verlopen en als hij wil vertrekken moet er nog 700 miljoen betaald worden. Voer voor de advocaten dus.