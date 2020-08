Philippe Montanier is trots op zijn spelers: "Geweldige prestatie om hier te kunnen winnen"

Standard Luik won zondagmiddag op het veld van Beerschot met 0-3 op de vierde speeldag van de Jupiler Pro League. Dankzij dit succes stonden de Rouches even op de eerste plaats in het klassement, maar nu is de eerste plaats opnieuw weggelegd voor Charleroi.

Bij Standard wilden ze een andere wedstrijd laten zien dan vorige week tegen KRC Genk. Toen konden de Rouches niet scoren, maar vandaag ging de bal er wel vlot in. "We zijn tevreden. Vooral omdat het een overwinning is tegen een echt goede ploeg. Het is een geweldige prestatie om hier op 't Kiel te kunnen winnen," zei Philippe Montanier, de trainer van Standard. "De score is misschien overdreven, ondanks onze kansen," legde de Franse coach uit.

Ondanks deze grote overwinning wil Montanier niet horen over een referentiewedstrijd. "We hebben te veel schrijnende kansen weggegeven en dat zullen we moeten corrigeren als we in de volgende wedstrijd goed willen presteren. Ik ben ook blij met de sfeer binnen het team. Deze ploeg heeft een ziel."

"Leider zijn is op dit moment niet belangrijk (Standard stond nog aan de leiding, want Charleroi moest nog in actie komen). De belangrijkste plaats is aan het einde van het kampioenschap. Daar zijn we nog ver van verwijderd. Het is alsof we drie kilometer hebben afgelegd in een marathon", aldus Montanier.