Niet Standard of Club Brugge was de moeilijkste tegenstander van Beerschot: "Die jongens hadden 'zot' veel energie"

Beerschot leed op speeldag 4 de eerste nederlaag van het seizoen. Met een negen op twaalf begon de promovendus prima aan de competitie.

Frederic Frans is onbetwist titularis in het team van Hernan Losada. In Sjotcast vertelt de gewezen verdediger van Lierse dat KV Oostende, en niet Club Brugge of Standard, de moeilijkste tegenstander was waartegen de Ratten dit seizoen al gespeeld hebben.

"Standard was ook een vervelende tegenstander. Met mannen als Lestienne -een klasse apart- en Raskin kunnen zij een wedstrijd doodmaken. Maar de moeilijkste partij was voor mij tegen KV Oostende", aldus Frans.

"Die jongens hadden 'zot' veel energie, ze hebben negentig minuten lang pressievoetbal gespeeld. Zij doen dat echt niet slecht, er zit duidelijk een systeem in. De punten zijn uiteraard het allerbelangrijkste, maar dat zie ik bij hen wel goed komen. Je moet hen gewoon wat tijd geven", besluit Fré Frans.