Analist Snelders ziet ontslag Thorup als boemerang terugkomen: "Yaremchuk is heus niet de enige die er zo over denkt"

Het sluimert al twee weken in de kleedkamer van AA Gent, maar uitgerekend na de winst tegen KV Mechelen kwam het naar buiten. Roman Yaremchuk gooide de stok in het hoenderhok. "Iets wat ze zelf gezocht hebben", vindt Eddy Snelders.

't Is niet de eerste de beste die het bestuur van Gent in verlegenheid brengt. "We speelden als een tweedeprovincialer... We begrijpen niets van de tactiek... De supporters zouden teleurgesteld zijn als ze mochten komen kijken..." Ze waren er niet naast, de uitspraken van de Oekraïner.

"Dat hij dan een andere club zoekt", repliceerde Laszlo Bölöni, maar in de bestuurskamer zullen ze wel twee keer nadenken vooraleer hun vlotscorende spits vlug vlug van de hand te doen. Die vertegenwoordigt een marktwaarde van zo'n 9 miljoen euro. Daar smijten ze niet mee in de Ghelamco Arena hoor.

"Dit is voor mij toch een diepliggender probleem", knikt Eddy Snelders. "Hij is niet de enige speler die er zo over denkt, wel de enige die het durft luidop uitspreken. Ik begrijp hen ook wel hoor. Ze werden tweede in de competitie en speelden een goeie Europa League. Dan wordt Jess Thorup daar zo'n zeven nieuwe spelers in zijn boot geduwd en moet hij er maar een team van maken... Na twee matchen smijten ze hem dan al buiten. De spelers konden zich vinden in het systeem van Thorup en niet in dat van Bölöni."

Yaremchuk voelt ook dat hij meer achter de bal gaat moeten lopen dan hij graag wil

Dat gaf Yaremchuk ook aan: dat ze te veel verdedigend moeten denken. "Tja, dat wist toch iedereen? Bölöni voetbalt meer achteruit dan vooruit. De kwaliteit van het voetbal is geen hoofdzaak voor mij, terwijl dat het voor Thorup wel was. Yaremchuk voelt ook wel dat hij meer achter de bal moet lopen dan hij graag wil."

En zo heeft Gent er zelf voor gezorgd dat de kleedkamer niet al te 'happy' rondloopt. "Niet enkel de kleedkamer", aldus Snelders. "Naast het plein zijn ze ook niet content, de supporters zijn niet content, niemand is content. Om het spel van Bölöni te kunnen spelen gaan ze nog een deel spelers moeten buiten bonjouren en nieuwe spelers gaan halen. Ik moet zeggen: Ivan De Witte is een human resources manager hé? Bij mij zou hij toch niet moeten aankloppen als ik dat allemaal zie."