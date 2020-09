Abdoulaye Diaby bevestigt: "Meerdere Belgische clubs tonen interesse"

De 29-jarige spits verliet België in 2018 om zich aan te sluiten bij het Portugese Sporting Lissabon. Twee jaar later kan hij alweer terugkeren naar de Jupiler Pro League.

Abdoulaye Diaby heeft na zijn periodes bij Moeskroen (2014-2015) en vooral bij Club Brugge (2015-2018), waarmee hij kampioen werd, zeer goede herinneringen overgehouden aan België. De Malinese international (24 caps en 7 goals) koos in de zomer van 2018 voor Sporting Portugal, al werd hij afgelopen seizoen uitgeleend aan Besiktas. "Hij had een geweldig seizoen in Turkije. De club uit Istanbul rekende hard op hem, en hij speelde zelfs 34 wedstrijden," zei zijn broer en agent Idrissa Diaby.

De in Nantes geboren Diaby weet nog niet wat zijn toekomst in petto heeft, maar hij sluit de de Jupiler Pro League, die hij maar al te goed kent, niet uit. "Verschillende Belgische clubs zijn geïnteresseerd en hebben contact gezocht. Maar dat is ook het geval met enkele Ligue 1-clubs en andere Europese clubs. In ieder geval zegt hij geen 'nee' tegen een terugkeer naar België", concludeert Abdoulaye Diaby's broer.

De spits zou ongetwijfeld een waardevolle versterking kunnen zijn voor Club Brugge, Gent, Anderlecht, Antwerp en Standard, die allen nog steeds op zoek zijn naar een spits van dergelijk kaliber voor het komende seizoen.