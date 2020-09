Diego Forlan moet het gelag betalen voor teleurstellende prestaties

Diego Forlan is niet langer coach van Penarol. De Uruguayaan moet vertrekken na teleurstellende resultaten.

De voormalige spits van onder andere Atlético Madrid, Manchester United en Inter Milaan was sinds december vorig jaar actief als coach bij Penarol. Nadat hij zijn carrière in augustus 2019 beëindigde bij Kitchee SC uit Hong Kong, was het voor Forlan zijn eerste job als coach.

Maar echt goed ging dat Forlan niet af. De Uruguayaan boekte wisselvallige prestaties en staat pas zevende in de Uruguyaanse competitie. Dat was voor de topclub voldoende om Forlan op straat te zetten.

De beste speler van het WK 2010 in Zuid-Afrika zit nu dus zonder club en zal op zoek moeten naar een nieuwe uitdaging.