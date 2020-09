Gent kent tegenstanders op weg naar groepfase Champions League, maar: "Op deze manier zal het niet lukken"

Ondertussen is de loting achter de rug en weten we wat KAA Gent te wachten staat: een thuismatch tegen Rapid Wien om de play-offronde te bereiken. Wat mogen we verwachten van de Gentenaars?

In de derde ronde wacht een thuismatch tegen Rapid Wien, in de vierde voorronde een duel tegen de winnaar van het duel tussen Dynamo Kiev en AZ Alkmaar. Dat is omdat Krasnodar niet tegen Kiev mag spelen door de beperkingen van de Europese voetbalbond.

En dus mogen de Buffalo's zich opmaken voor twee pittige, maar ook niet helemaal onhaalbare rondes. Op papier leek Benfica misschien wel de moeilijkste kaart van allemaal en die wordt dus al zeker vermeden dit seizoen.

Fans zouden kritisch zijn

"Het moet echt beter. We zijn met moeite nog 20% van wat we vorig seizoen waren", aldus Roman Yaremchuk na de zege tegen KV Mechelen. "Op deze manier zullen we niet naar de Champions League gaan. En dat wil ik graag."

"We zullen een groot probleem hebben als we zo spelen in de voorrondes. We moeten het spel in handen durven nemen zoals een topteam. Als de supporters nu zouden kunnen komen kijken, zouden ze kritisch zijn. En terecht."