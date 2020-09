Anderlecht en Club Brugge komen met goed nieuws voor de fans: "Zou nog meer kunnen worden"

Krijgen we in september opnieuw fans in het stadion te zien? De kans is groot. En dan is de vraag over hoeveel fans het precies zal gaan.

Standard gaf al aan te mikken op niet minder dan 10.000 supporters, volgens Het Nieuwsblad mikt Club Brugge nu op 6.666 fans en Anderlecht op zo'n 5.000-tal fans. Nog meer fans? Al zou dat aantal in Jan Breydel nóg kunnen oplopen. Er wordt nog gekeken door bevoegd minister Ben Weyts (N-VA) of de afstandsregel net als in de cultuursector van anderhalve meter naar één meter kan worden gebracht. "Daardoor zou het aantal fans nog kunnen stijgen", aldus CD&V-burgemeester Dirk De Fauw in de krant. Hij keurde het plan met 6.666 fans al goed. Bij Anderlecht gaan de gesprekken ook de goede kant uit.