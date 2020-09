Bala Town FC is een vogel voor de Luikse kat

Standard Luik komt in de Europa League-voorrondes het Welshe Bala Town FC tegen. En dat is wel degelijk een vogel voor de Luikse kat.

Swansea City en Cardiff City zijn ploegen die we allemaal wel kennen en Gareth Bale en de zijnen bezorgden ons de voorbije jaren meerdere nachten waarin het angstzweet ons is uitgebroken - in 2015 in Cardiff, een jaar later op het EK 2016 eens te meer.

Het Welshe voetbal mag dan ook zeker niet worden onderschat. En dat willen we ook niet doen. Maar: de Welshe Premier League stelt eigenlijk niks voor met zijn 47e positie op de UEFA -ranking. Dat krijgt je als Swansea in de Engelse Premier Leaug meespeelt natuurlijk.

Kat in het bakkie

Bala Town werd in die competitie uiteindelijk ... derde vorig seizoen, na The New Saints en ... Connah's Quay. Om maar te zeggen: geen ploegen waar je van begint te duizelen, zeker niet Standard zijnde. Al zijn er in Europa geen kleine ploegen meer, toch?

En toch: Bala Town is echt wel héél onindrukwekkend. De voorbije jaren werden ze uitgeschakeld op Europees vlak door Tre Fiori uit San Marino en door Vaduz uit Liechtenstein. Dan weet je het wel zeker? Kat in het bakkie voor Standard.

Bala Town is wel een club met een rijke geschiedenis en werd in 1880 al opgericht, net zoals Antwerp - stamnummer 1 in België. Maar met traditie alleen koop je dus niks. Extra voordeel: Standard wist het thuisvoordeel te bedingen.

Bala Town was nochtans uitgeloot als thuisclub, maar de Welshmen vonden een overeenkomst met Standard om het duel in Luik te laten spelen.