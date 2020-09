'Opmerkelijk: Gent start onderhandelingen bij bekende 'talentenfabriek' voor ex-winger Anderlecht'

Laszlo Bölöni is een man die houdt van flankspelers en dus wil/zal KAA Gent deze transferperiode de markt af moeten speuren op zoek naar extra versterking. Eentje lijkt alvast te zijn gevonden.

Zo wil KAA Gent er graag de 21-jarige Ghanese winger Osman Bukari bij hebben. De onderhandelingen met AS Trencin zijn ondertussen begonnen, weet Het Laatste Nieuws.

Dat is het team vanwaar de Buffalo's eerder al onder meer Moses Simon en Samuel Kalu haalden. Pittig detail: Bukari was in het voorjaar van 2018 nog enkele maanden actie bij ... Anderlecht.

Systeem Bölöni

Daar kreeg hij na zijn komst van bij de Accra Lions echter nooit een kans, al viel zijn snelheid wel op bij de paars-witte beloften;

Bukari kent dus de Belgische competitie ook al een beetje. Het kan maar helpen bij een snelle integratie, wat toch nodig zal zijn om snel in het systeem van Bölöni te kunnen passen.