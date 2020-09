Na Lommel SK neemt City Football Group nu een Franse club over

City Football Group blijft rondspeuren naar nieuwe clubs. De groep is onder meer eigenaar van Manchester City en Lommel en nu heeft ze de overname van een negende club aangekondigd.

Lommel SK is niet langer de laatste nieuwe aanwinst van City Football Group. CFG heeft namelijk zojuist officieel de aankoop van ESTAC Troyes, in de Franse Ligue 2, in orde gebracht. De club uit de Champagnestreek wordt daarmee de negende club van City Football Group. De groep heeft alle aandelen van Daniel Masoni, de voormalige eigenaar van de Franse club, gekocht.

ESTAC Troyes sluit zich zo aan bij een lange lijst. Ook Manchester City, Lommel SK, Melbourne City (Australië), New York City FC (MLS), Girona (Spaanse tweede klasse), Yokohama FC (Japan), Montevideo City (Uruguay), Sichuan Juniu FC (China) en Mumbai City FC (India) zijn eigendom van City Football Group.