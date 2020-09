KV Mechelen en gemeentebestuur bereiken akkoord over toelaten 5.200 fans in stadion

KV Mechelen mag na de interlandbreak 5.200 fans ontvangen in het AFAS-stadion. Daar zijn de club en het gemeentebestuur het over eens gekomen.

Verschillende clubs mogen weer fans toelaten in de stadions en dus wil KV Mechelen met hun trouwe aanhang niet achterblijven. Daardoor is er nu een akkoord over 5.200 aanwezige fans voor de thuiswedstrijd tegen KV Oostende op 12 september.

Als de fans kunnen aantonen dat ze zich aan de strikte coronamaatregelen kunnen houden, dan kan KV Mechelen fans blijven verwelkomen. "We gaan ervan uit dat onze fans laten zien dat ze de ploeg een duwtje in de rug kunnen geven door hen aan te moedigen, maar daarbij zich wel bewust blijven van de opgelegde regels. Zo leggen we een basis voor de volgende wedstrijden", aldus CEO Frank Lagast.

Lagast is tevreden dat hij eindelijk weer fans kan toelaten in het stadion. "Het is goed dat wij met de politie, stad Mechelen en burgemeester Vandersmissen op een constructieve manier zijn overeengekomen om 5.200 fans toe te laten in het stadion. En dat allemaal op een veilige manier."

De fans zullen wel hun gegevens achter moeten laten, voor mogelijke tracing. Bubbels mogen uit maximaal vijf personen bestaan en mondmaskers zullen gedragen moeten worden. Welke fans aanwezig zullen zijn wordt beslist aan de hand van een loterij. Daarvoor kunnen de fans zich inschrijven op de website van de club.