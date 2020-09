Bondscoach rekent op Mechele en Denayer: "Een erg betrouwbare speler" & "De leider worden? Ik moet eerst meer spelen"

In de aanloop naar het EK, toen het nog dit jaar zou plaatsvinden, werd duidelijk dat de verdediging van de Belgische nationale ploeg aan verjonging toe was. Door het afscheid van Vincent Kompany moet die wissel van de wacht er snel aankomen. Nieuwe leiders moeten opstaan.

Vincent Kompany hing zijn voetbalschoenen aan de wilgen en Thomas Vermaelen mocht van de Japanse overheid niet afzakken richting het spelershotel van de Rode Duivels. Bovendien hebben Jan Vertonghen, Toby Alderweireld en Jason Denayer niet al te veel matchen met inzet in de benen.

Het wordt met andere woorden een geïmproviseerde verdediging tegen Denemarken. "Alderweireld werkte al enkele wedstrijden af tijdens de seizoensvoorbereiding van Tottenham en ook Vertonghen heeft al een paar oefenmatchen achter de rug (bij Benfica, red). Zij verkeren dus in een goeie conditie en zijn inzetbaar", legde Roberto Martinez uit.

Mechele en Denayer

Vertonghen trainde donderdag nog niet mee met de groep. Bovendien kaartte de bondscoach aan dat niet alle spelers twee matchen aan kunnen en dat er geroteerd zal worden (lees hier). Boyata en Cobbaut vielen geblesseerd uit, dus dan moet er naar Brandon Mechele en Jason Denayer worden gekeken.

Zij gaan met grote zekerheid spelen in minstens een van de twee matchen spelen. "Brandon Mechele is een zeer betrouwbare verdediger. Hij heeft de laatste twee jaar goed werk verricht bij de nationale ploeg. Werk dat niet altijd zichtbaar was voor het publiek. Ik geloof erg hard in hem als speler."

"Jason Denayer moet het beste seizoen uit zijn carrière bevestigen. Hij was erg indrukwekkend bij Lyon. Erg matuur", zei Martinez over Denayer. Hij is nog maar 25 jaar en zou weleens de nieuwe leider van de verdediging kunnen worden.

Zelf denkt hij er het zijne van. "De leider worden? Eerst moet ik meer spelen. Dat heb ik veel gedaan bij Lyon. Ik ben er verbeterd op het vlak van positiespel en agressiviteit. Ik ben in vorm en kan op de drie centrale posities uit de voeten. Zo hebben we met Lyon ook al gespeeld", besloot hij.