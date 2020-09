Amateurclubs mogen uitstel vragen vanaf 5 besmettingen/quarantaines: Voetbal Vlaanderen komt met coronaprotocol

In eerste klasse A en B wordt er al gevoetbald en binnenkort worden ook de amateurcompetities in Vlaanderen op gang getrapt. Overkoepelende organisatie Voetbal Vlaanderen heeft een protocol klaar voor alle leden.

Daarin staat bijvoorbeeld wat clubs moeten doen als er iemand van de club positief test op covid-19. "Contact met de huisarts of contact tracing wijst uit welke personen (spelers/staf…) een test dienen af te nemen en/of in quarantaine moeten worden geplaatst. Besmette spelers / speelsters opstellen is strikt verboden. Zij worden beschouwd als niet gekwalificeerd om deel te nemen aan de wedstrijd", staat er in het protocol.

Wanneer een club door besmettingen of quarantaine vijf spelers of meer (of de eerste én tweede doelman) niet kan opstellen kan die club vragen om de match uit te stellen. Bij zaalvoetbal gaat het om minstens drie spelers.

Het volledige protocol van Voetbal Vlaanderen is HIER te raadplegen.