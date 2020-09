Ministers van Sport aan zet: Pro League en clubs klaar met hun huiswerk om fans toe te laten in stadions

De Pro League en de 26 professionele voetbalclubs in België hebben de voorbije weken hard gewerkt met de lokale autoriteiten om vanaf 11 september weer fans toe te laten in de voetbalstadions (meer dan 400). Nu is de politiek aan zet.

De Pro League communiceerde vrijdag dat ze heeft samengezeten met al haar leden: "De Pro League zette vandaag de clubs samen om een laatste stand van zaken te geven van de verschillende procedures die gevolgd moeten worden en om een antwoord te geven op de verschillende vragen die deze nieuwe context met zich meebrengt." "De Pro League diende de voorbije dagen de verschillende dossiers in bij de relevante overheden en volgt dankzij dagelijks en constructief overleg met de regionale kabinetten van Sport de verwerking nauwgezet op, opdat vanaf 11 september fans opnieuw #dichterbijvoetbal zullen zijn." Nu is het aan de politiek om hun fiat te geven. "Indien de verschillende Ministers van Sport komende dagen het licht op groen zetten voor de individuele dossiers, luiden de wedstrijden van het weekend van 11-14 september de langverwachte terugkeer van fans in de stadions in", klonk het verder nog in het persbericht van de Pro League.