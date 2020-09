Erling Haaland opent zijn rekening voor Noorwegen: jacht op doelpuntenrecord van Carew kan beginnen

Overal waar hij komt scoort hij! Erling Haaland is een waar fenomeen. Vrijdag opende de 20-jarige spits zijn rekening voor de nationale ploeg van Noorwegen.

Na twee duels zonder doelpunten in september 2019 heeft Erling Haaland vrijdag zijn eerste goal gescoord in het shirt van de nationale ploeg van Noorwegen. Dat deed hij in de 1-2 nederlaag tegen Oostenrijk. De ban is gebroken en nu kan het wonderkind op zoek naar het doelpuntenrecord van zijn land.

Nog 23 goals

Noorwegen is geen hoogvlieger in het Europese voetbal, dus ook de topschutter aller tijden heeft niet zo bijster veel doelpunten achter zijn naam staan. Huidig recordhouder is John Carew (41), de gepensioneerde spits met een verleden bij Valencia en Aston Villa.

Carew debuteerde in 1998 op 19-jarige leeftijd voor Noorwegen en scoorde net als Haaland in zijn derde match. In totaal kwam hij aan 91 officiële wedstrijden voor zijn land en daarin was hij goed voor 24 goals. Geen onrealistisch doelwit dus voor Haaland. In 2011 speelde Carew zijn laatste interland.