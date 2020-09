Nog te vroeg voor een terugkeer: Jan Vertonghen liet aanbiedingen uit België en Nederland links liggen

Het was reikhalzend uitkijken naar welke club Jan Vertonghen deze zomer zou trekken en uiteindelijk is zijn keuze ietwat verrassend op Benfica gevallen. Hij had het ook dichter bij huis kunnen zoeken...

Jan Vertonghen legde bij Het Nieuwsblad uit waarom hij voor de Portugese club koos. "Ik heb een lijstje met zaken die belangrijk zijn voor mij. De kwaliteit van de spelersgroep, de ambitie in Europa én de competitie en de termijn van het contract." Contract tot 2023 Met dat laatste maakte Benfica het verschil. Zij boden hem een driejarig contract aan, terwijl de Rode Duivel het bij andere clubs met minder moest doen. "Die continuïteit die mijn carrière nu al had, wilde ik behouden. Dat plaatje klopte bij Benfica." "Ik had aanbiedingen uit België en Nederland. Uit Zuid-Europa ook." Voor een terugkeer naar de clubs uit de begindagen van zijn carrière is het dus nog te vroeg. Als zijn contract bij Benfica is afgelopen is Vertonghen er al 36. Beerschot zal dus nog even moeten wachten...

Lees ook... Recordinternational denkt nog niet aan stoppen met 118 caps