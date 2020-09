'Chelsea verandert het geweer van schouder in dossier Batshuayi: vernieuwde interesse voor Belgische spits'

Chelsea heeft het geweer van schouder veranderd in de situatie rond Michy Batshuayi. De Blues wilden hem absoluut verkopen, maar dat is niet langer het geval.

Chelsea wou Michy Batshuayi in zijn laatste contractjaar bij de club verkopen, maar een overrompeling van gegadigden kwam er niet. Er is echter geen plaats in de kern vor Batshuayi en dus veranderen de Blues het geweer van schouder.

De Londense club zou nu ook bereid zijn om Batshuayi uit te lenen met optie tot aankoop. Dat meldt Daily Mirror. Dit nieuwe gegeven zorgt voor vernieuwde interesse. Als het om een uitleenbeurt gaat zijn West Bromwich, Crystal Palace en Newcastle United wel geïnteresseerd.

Enerzijds zou het betekenen dat er opnieuw geen oplossing op lange termijn uit de bus komt voor 'Batsman'. Anderzijds zou hij in tegenstelling tot bij Chelsea wel aan spelen kunnen toekomen. Met het EK in juni zou het geen slechte zaak zijn...