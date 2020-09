Newcastle United haalt aanvaller weg bij degradant Premier League

Callum Wilson is op weg naar Newcastle United. De aanvaller van Bournemouth zou in Newcastle geland zijn met de helikopter van Mike Ashley, de eigenaar van de club uit de Premier League.

Newcastle United jaagt al een tijd op Callum Wilson en nu komt de transfer van de Engelse aanvaller zeer dichtbij. Zo zou Bournemouth, volgend seizoen aan de slag in The Championship, een bod van 20 miljoen pond geaccepteerd hebben en is hij op weg om zijn medische testen af te leggen.

Volgens Sky Sports zou Wilson zelfs al in Newcastle geland zijn met de helikopter van Mike Ashley, de eigenaar van Newcastle. Bij Newcaste moet Wilson de concurrentie aan gaan met onder meer de Braziliaan Joelinton.