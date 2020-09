Ook op zondag gaat de Nations League onverminderd verder: doe er je voordeel mee!

Ook op zondag gaat het avontuur in de Nations League gewoon simpelweg verder. Meer zelfs: we zitten al aan speeldag 2.

In de League A is Oekraïne de eerste verrassende leider in de groep, na een overwinning tegen Zwitserland en het gelijkspel tussen Spanje en Duitsland indachtig.

En dus is het afwachten hoe het nu allemaal zal gaan aflopen op speeldag 2. Spanje heeft in eigen huis tegen Oekraïne al niet te veel keuze meer en moet best winnen om de bezoekers niet te zien uitlopen.

Spanning

Duitsland van zijn kant trekt naar buurland Zwitserland om er de eerste driepunter te gaan pakken in de Nations League.

Met onder meer Wales - Bulgarije, Ierland - Finland en Servië - Turkije zijn er ook in de lagere Leagues overigens heel wat leuke duels.

06/09/2020 20:45 Spanje - Oekraïne - 06/09/2020 20:45 Zwitserland - Duitsland -

