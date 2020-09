Zlatan Ibrahimovic hard voor trainer Zweedse nationale ploeg: "Incompetente mensen zijn het Zweedse voetbal aan het verstikken"

Zlatan Ibrahimovic is niet te spreken over de selectie van de nationale ploeg van Zweden. Het land verloor gisteren met 0-1 van Frankrijk en vooral de trainer, Janne Andersson, kreeg het zwaar te verduren.

"Wat een grap. Incompetente mensen op de verkeerde posities zijn het Zweedse voetbal aan het verstikken", staat te lezen bij Sky Sports. Zweden neemt het dinsdag thuis op tegen Portugal en zal het opnieuw niet makkelijk krijgen, want de Portugezen haalden met 4-1 uit tegen Kroatië.