Contractverlenging bij Chelsea en uitleenbeurt in de maak voor Batshuayi? Drie Engelse clubs klaar om toe te happen

Het verhaal van Michy Batshuayi leek afgesloten te zijn, maar de Rode Duivel zou nu toch langer aan boord kunnen blijven bij de Londense club.

Chelsea wil Michy Batshuayi niet voor een prikje laten vertrekken. De club probeerde hem deze zomer te verkopen, voorlopig zonder succes. Hem dit jaar nog uitlenen is ook geen optie, want na 30 juni 2021 kan hij gratis vertrekken.

Maar er is een oplossing in de maak. De Blues willen Batshuayi een contractverlenging laten tekenen en hem alsnog uitlenen. Dit jaar kregen ze hem niet verkocht omdat hij nauwelijks speelde. Als hij een goede uitleenbeurt heeft staan er misschien wel overnemers klaar voor hem met het nodige geld.

De mogelijkheid om Batshuayi te lenen valt in de smaak in de Premier League. Newcastle en het gepromoveerde West Bromwich denken aan de Rode Duivel, net zoals Crystal Palace, waar hij in 2019 een half seizoen aan de slag was.