Inter Milaan krijgt interessante optie voor Radja Nainggolan over de vloer

Inter Milaan zou Radja Nainggolan een nieuwe kans geven, maar er bestaat nu toch twijfel of Nainggolan alsnog aan het nieuwe seizoen begint bij de nummer twee uit de Serie A.

Vandaag geraakte namelijk bekend dat Al-Nassr uit Saoedi-Arabië interesse toont in Alejandro Gomez en Radja Nainggolan. Terwijl de Argentijn van Atalanta al een aanbieding op zak heeft, heeft Al-Nassr enkel nog maar navraag gedaan naar Radja Nainggolan.

Sportief directeur Piero Ausilio gaf recent nog aan dat Nainggolan een nieuwe kans zou krijgen, maar een financieel interessante aanbieding uit het Midden-Oosten zou daar wel eens verandering in kunnen brengen.

Sportief gezien zou elke club smullen van een speler als Nainggolan, maar bij Inter zijn ze niet opgezet met diens gedrag naast het veld. Tijdens zijn eerste seizoen bij Inter werd hij vaak gespot terwijl hij de bloemetjes aan het buitenzetten was en dat werd hem niet in dank afgenomen.

Hij werd dan ook naar Cagliari gestuurd. De vraag is echter of Nainggolan het zelf zou zien zitten om zo ver te gaan voetballen. Hij wou namelijk absoluut terugkeren naar Cagliari, zodat zijn vrouw haar strijd tegen kanker in een vertrouwde omgeving kon verderzetten.