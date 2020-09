Nederland en Italië hebben niets dan lof voor elkaar daags voor clash in Nations League

Italië heeft op de eerste speeldag van de Nations League gedaan door gelijk te spelen tegen Bosnië-Herzegovina. Maar ze hebben geen tijd om stil te staan bij het puntenverlies want maandag moeten de troepen van Mancini het opnemen tegen Nederland.

Maar de voorbereiding van clash tussen Italië en Nederland gebeurt nog vrij amicaal. Nederlands bondscoach ad-interim Dwight Lodewegs loofde de Italiaanse speelstijl en Mancini reageert op zijn beurt ook vol lof.

"Ik ben blij dat onze kwaliteiten ook in Europa erkend worden, vooral als dat door een land is dat het totaalvoetbal uitgevonden heeft", sprak Mancini op de persconferentie daags voor het duel.

"Nederland had met Johan Cruijff een symbool voor het moderne voetbal. In de Serie A hebben we gelukkig ook kunnen genieten van enkele Nederlandse spelers", blijft Mancini positief.

Chiellini

Tegen Bosnië-Herzegovina stond niet Chiellini maar wel Acerbi centraal achterin, "een foutje" noemde Mancini het. Hij zou niet goed gekeken hebben toen zijn assistenten hem de opstelling doorgaven. De bondscoach kon bevestigen dat Chiellini tegen Nederland wél zou starten.