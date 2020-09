Martinez over 'geval Courtois': "Als we vijf wissels hadden mogen doorvoeren, was hij gebleven"

Bij de Rode Duivels zijn er intussen toch al een paar naar huis vertrokken. De eerste was Thibaut Courtois, waarrond - zoals u intussen wel weet - heel wat te doen was. Roberto Martinez kwam er maandag nog eens op terug.

Er werd heel wat gediscussieerd over Courtois. Zijn entourage en de KBVB ontkennen met klem dat hij COVID-19 had en Martinez gaf ook de reden waarom hij naar Real mocht terugkeren. "Ze hadden eerst gezegd dat we vijf wissels zouden mogen doen. Maar nu blijkt dat dat niet het geval is, ga ik er geen opofferen voor een doelman. Daarom mocht Thibaut naar Madrid gaan", liet Martinez weten.

Na tien maanden ziet de bondscoach ook geen barsten in de verstandhouding tussen zijn spelers. Meer nog, volgens hem hebben de nieuwelingen zich razendsnel aangepast. "Ik weet nu al dat het straks bijzonder moeilijk gaat worden om de selectie terug te brengen naar 23. Ik heb in Denemarken een ploeg gezien die ook kan verdedigen en afzien. We zijn dus niet enkel een aanvallende ploeg, maar kunnen ons ook opofferen."

"Na de eerste vijf minuten wist ik al dat het goed zat. De samenhang tussen de jongens is groot. Dat zag je ook in Kopenhagen. Ik zit in een luxesituatie om straks mijn definitieve groep voor het EK samen te stellen."