Thibaut Courtois krijgt het rugnummer van Iker Casillas: "Een hele eer"

Thiabut Courtois draagt komend seizoen het rugnummer 1, het nummer dat ooit van zijn grote voorbeeld was: Iker Casillas.

Tegenover Marca laat Courtois dan ook weten enorm trots te zijn dat rugnummer te mogen dragen. "Toen de club me vroeg of ik rugnummer 1 wou, voelde ik me enorm vereerd. Het is een hele eer om in zijn voetsporen te treden. Iedereen weet dat ik enorm opkeek naar Iker Casillas toen ik jong was."

"Ik treed nu in de voetsporen van voetballegendes als Iker Casillas, Ricardo Zamora, Bodo Illgner en Francisco Buyo. Ik ben trots dat ik hen mag eren bij de grootste club ter wereld."

"Ik zie het ook als een beloning na een mooi, maar moeilijk seizoen. Het motiveert mij om alleen maar beter te presteren. Het rugnummer 1 heeft een symbolische waarde. Als doelman is het altijd leuk om met die nummer te spelen."