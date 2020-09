Feyenoord investeert zwaar in Belgisch talent: "Hij kan de top halen!"

Frank Arnesen heeft een neus voor talent. Momenteel zit er bij Anderlecht eentje aan te komen die furore kan maken en die door de Deen ontdekt werd: Kristian Arnstadt. Ook bij Feyenoord investeert hij in jong talent en haalde hij onze landgenoot Francesco Antonucci weg bij Monaco.

Arnesen werkt daarvoor samen met Volendam, waar Antonucci vorig seizoen al speelde. "Wim Jonk belde me: 'Frank, ik heb een idee. Als FC Volendam willen we Francesco graag houden, alleen kunnen we hem niet betalen. Hij zit bij Monaco, verdient een vermogen, maar geld interesseert hem niet. Misschien kunnen we samen wat doen?' Dat triggerde me. Zeker omdat Antonucci al bij ons op de scoutingslijst stond. We maakten een afspraak en het werd een geweldig gesprek", vertelt Arnesen in VI.

De bedoeling is om de 21-jarige ex-speler van Anderlecht te laten rijpen en daarna te piloteren. "Francesco kan de top halen. Wat mij dan bevalt, is dat Antonucci per se naar Volendam wilde, terwijl hij de clubs voor het uitkiezen had. Francesco voelt dat hij zich daar onder Jonk verder kan ontwikkelen. Het gaat mij niet om leeftijd, maar om mindset. Wil hij leren, in zichzelf investeren? Daarvan zijn ze in Volendam overtuigd. Voor mij was dat goed genoeg om de raad van commissarissen te vragen budget vrij te maken om in deze jongen te investeren."