Waarom Martinez van gedacht veranderde: "Dat is niet normaal voor een 18-jarige!"

Het werd een week die Jérémy Doku niet snel zal vergeten: eerste oproep voor de Rode Duivels, eerste invalbeurt, eerste basisplaats en eerste goal. En nochtans was het niet de bedoeling van Roberto Martinez, maar Doku dwong het zelf af.

Doku moet indruk gemaakt hebben op onze bondscoach. "Het was eigenlijk niet de bedoeling om hem te laten starten. Maar op training liet hij exceptionele dingen zien. Eigenlijk niet normaal voor een 18-jarige", aldus Martinez. "Als je zo speelt in de tweede helft, dan heb je heel veel talent en heel veel zelfvertrouwen."

Natuurlijk verliep het nog met ups en veel downs. Vooral in de eerste helft liep Doku wat verloren en worstelde hij met de bal. "Hij had tijd nodig om te begrijpen hoe we spelen. Hoe de wisselwerking met Thorgan Hazard moest verlopen. Maar daarna ging het wel goed."

De Bruyne: Doku is een ruwe diamant

Ook Kevin De Bruyne ziet wel degelijk iets in de Anderlecht-winger. "Het was niet altijd goed, maar dat is normaal", analyseerde de spelverdeler, die ook de pass gaf waaruit Doku kon scoren. "Eén tegen één moet hij altijd gaan. Het is een echte ruwe diamant. Ik heb hem nog maar een paar dagen aan het werk gezien, maar hij heeft vinnigheid, snelheid, dribbelvaardigheid en techniek. Het is natuurlijk ook heel leuk om te kunnen scoren bij je debuut."