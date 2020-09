Atalanta plukt opvolger Timothy Castagne weg bij Valencia

Timothy Castagne heeft Atalanta achter zich gelaten, maar lang heeft de Italiaanse club niet gewacht met een opvolger aan te trekken.

De 27-jarige Cristiano Piccini komt over van Valencia, waar een heuse leegloop aan de gang is. Piccini is een tweevoudig international van Italië en speelde in het verleden ook al voor Real Betis en Sporting Lissabon.

Piccini wordt aanvankelijk gehuurd door Atalanta, maar de Italiaanse club heeft een aankoopclausule afgedwongen.

Bij Valencia is hij al de zesde speler die de club verlaat. Eerder verlieten met Dani Parejo, Rodrigo, Coquelin, Ferran Torres en Garay al vele sterkhouders de club.